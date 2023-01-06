ДБР провело обшуки в маєтку Сальдо: знайшли пропагандистську літературу і посібник з сексу

Обшук проведено у маєтку Сальдо та за місцем проживання

Працівники ДБР провели обшук у головного колаборанта і гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У його маєтку та за місцем проживання Сальдо виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

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Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості російського законодавства. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно Сальдо, його заступника та так званого «голови Херсонської міської адміністрації».