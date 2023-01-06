У Москві сталася пожежа в будівлі МЗС Росії. Відео

Ймовірною причиною пожежі розглядають коротке замикання

У будівлі прес-служби російського Міністерства закордонних справ у Москві 6 січня сталася пожежа.

Про це повідомили місцеві ЗМІ, а згодом підтвердила і спікерка відомства Марія Захарова.

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Представники ГУ МНС уточнили, що загоряння за адресою Смоленська-Сінна площа, 32-34 вже ліквідовано.

За словами Захарової, пожежа спалахнула в підвальному приміщенні, а як можливу причину НП розглядають коротке замикання.

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