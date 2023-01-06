Росію не пустили на найбільшу IT-виставку світу
Цього тижня у Лас-Вегасі відкрилася одна із найбільших щорічних технологічних виставок у світі Consumer Electronics Show (CES), але цього року сюди не запросили Росію.
Про це повідомило ВВС.
На CES понад 3000 компаній з усього світу представлять свої інноваційні проекти та шукають інвесторів.
«Останнього разу, коли я був тут, 2020 року, я прокотився містом безпілотним автомобілем, розробленим російським технологічним гігантом „Яндекс“, — розповідає кореспондент видання.
Але цього року участь російських компаній у заході «не вітається», сказав глава Асоціації споживчих технологій, яка проводить виставку, Гері Шапіро.
“Ми не раді їм цього року з огляду на політичну ситуацію. Ми просто не відчували, що це є доречним», — пояснив він.
За його словами, це не питання правової політики США, а політики організації.
Шапіро уточнив, що кілька російських компаній попросили взяти участь у виставці, але отримали відмову.
Журналісти ВВС зазначили, що погляд Шапіро на російсько-український конфлікт позначений знаком прапора України на лацкані його піджака.
Також, за його словами, на виставці цього року представлено близько десятка українських технологічних компаній, багато з яких демонструють концепції сталого розвитку.
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- 06.01.2023 19:07
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