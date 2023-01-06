Росію не пустили на найбільшу IT-виставку світу

Цього тижня у Лас-Вегасі відкрилася одна із найбільших щорічних технологічних виставок у світі Consumer Electronics Show (CES), але цього року сюди не запросили Росію.

Про це повідомило ВВС.

На CES понад 3000 компаній з усього світу представлять свої інноваційні проекти та шукають інвесторів.

«Останнього разу, коли я був тут, 2020 року, я прокотився містом безпілотним автомобілем, розробленим російським технологічним гігантом „Яндекс“, — розповідає кореспондент видання.

Але цього року участь російських компаній у заході «не вітається», сказав глава Асоціації споживчих технологій, яка проводить виставку, Гері Шапіро.

“Ми не раді їм цього року з огляду на політичну ситуацію. Ми просто не відчували, що це є доречним», — пояснив він.

За його словами, це не питання правової політики США, а політики організації.

Шапіро уточнив, що кілька російських компаній попросили взяти участь у виставці, але отримали відмову.

Журналісти ВВС зазначили, що погляд Шапіро на російсько-український конфлікт позначений знаком прапора України на лацкані його піджака.

Також, за його словами, на виставці цього року представлено близько десятка українських технологічних компаній, багато з яких демонструють концепції сталого розвитку.