Коля схвалив: Лукашенко презентував нову армійську аптечку після критики сином попередньої

Коля схвалив: Лукашенко презентував нову армійську аптечку після критики сином попередньої

Лукашенко попіарив сина Колю на армійських аптечках

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко похвалився новими армійськими аптечками, які стали “краще за натівські”, після їхньої критики молодшим сином Колею.

Про це повідомили у міноборони Білорусі.

За словами Лукашенка, нові білоруські аптечки зробили після того, як його син Коля порівняв їх із натовськими та залишився незадоволеним.

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“Це мій син молодший приніс мені натовську аптечку і нашу. Каже: «Тату, ну це що таке?». Почав розгортати”, – розповів Лукашенко.

Він не уточнив, де Коля роздобув натівську аптечку.

“Каже, це ж життя людей. Він у мене навчається на біотехнологічному, але зараз у них, як у лікарів, але за життям лікар. І почав мені це розповідати. Я почав розглядати в деталях: натівську, українську, польську, але вони на базі натівських, і російську, білоруську. Ті практичніші”, – розповів самопроголошений.

Після цього нібито були розроблені нові білоруські аптечки. За словами Лукашенка, новий варіант Коля схвалив.

“Міністр, він же військовий у нас хірург. І ось вони за пару місяців зробили аптечку краще за натовську. Коли я приніс малому, говорю, ну подивися. Він розгорнув, уранці мені приніс: так, ця, каже, краще”, – розповів Лукашенко.

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  • 06.01.2023 20:14
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