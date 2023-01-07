У США з 15-ї спроби обрали спікера Палати представників Конгресу

У США з 15-ї спроби обрали спікера Палати представників Конгресу

Маккарті хотів ініціювати перевірку фінансування військових постачань в Україну

Лідера республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті в п'ятницю ввечері було обрано її спікером за підсумками 15-го туру голосування. Він отримав 216 голосів, а його основний суперник – демократ Хакім Джефріс – 212.

Про це повідомило ВВС.

Трансляцію засідання палати проводили центральні американські телеканали.

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У попередньому турі голосування Маккарті набрав стільки ж голосів, але їх забракло для перемоги. В останньому турі шестеро конгресменів не голосували за жодного з кандидатів і це забезпечило перемогу Маккарті.

Спікер Палати представників – це посада у Конгресі, зазначена у Конституції США. Після віце-президента він є наступним у черзі на пост президента.

Спікер, його заступники та голови комітетів визначають, які законопроекти розглядатимуть і голосуватимуть. Вони встановлюють порядок денний та визначають правила, що регулюють дебати.

Очікувалося, що Маккарті обійме посаду ще у вівторок, але голосування за кандидатуру спікера палати довелося проводити 15 разів, бо група радикальних республіканців відмовлялася підтримати однопартійця. Деякі з них змінили свою позицію.

Телеканал CNN повідомляв, що частина республіканців переглянула свою позицію після телефонної розмови з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Президент США Джо Байден привітав Маккарті з обранням і висловив готовність «працювати з республіканцями» в міру можливості.

Попереднім спікером палати була демократ Ненсі Пелосі.

  • 10
  • 07.01.2023 08:47
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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