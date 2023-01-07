Росія мобілізує 500 тис. людей після новорічних свят, – ГУР

Нову хвилю мобілізації оголосять після 15 січня

Росія збирається мобілізувати до 500 000 чоловік у січні на додаток до 300 000, які вона мобілізувала у жовтні, що є ще однією очевидною ознакою того, що Кремль не має наміру припиняти війну.

Про це написала The Guardian із посиланням на заступника начальника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького.

За його словами, мобілізовані будуть частиною серії запланованих російських наступів навесні та влітку на сході та півдні країни.

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Росія заперечує, що готує другу хвилю мобілізації, а президент Володимир Путін заявив минулого місяця, що «безглуздо» говорити про новий призов, оскільки лише половину вже мобілізованих було відправлено до України.

Скібіцький зазначив, що Росії потрібно близько двох місяців, щоб зібрати військові формування для наступу, а їхній успіх залежатиме від того, наскільки добре будуть озброєні та навчені новобранці.

Багато чого також залежатиме, за його словами, від постачання західних боєприпасів і озброєння в Україну для оснащення нових резервних підрозділів ЗСУ.

«Якщо Росія програє цього разу, то Путін звалиться», — сказав Скібіцький, назвавши майбутні шість-вісім місяців останнім поштовхом.

Він також припустив, що останню хвилю мобілізації в РФ буде оголошено 15 січня, після зимового періоду відпусток.