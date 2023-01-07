Соледар залишається під контролем ЗСУ: що там відбувається

Соледар залишається під контролем Сил оборони

Соледар Донецької області, про нібито взяття якого повідомляли російські Telegram-канали, залишається під контролем Сил Оборони України.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

“Соледар під контролем Сил Оборони України”, – написав він.

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Також це підтвердив журналіст Юрій Бутусов, який знаходиться в цьому місті. Він також опублікував фото, на якому стоїть поруч з вивіскою ДП “Артемсіль”.

За словами Бутусова, Соледар впевнено захищають воїни 46-ї десантно-штурмової бригади.

“Бригада нова, створена після початку війни, повністю складається з мобілізованих бійців, але якби така ж керованість та така ж довіра у колективі були вибудовані в інших наших частинах, то ні про які проблеми в цьому районі говорити б не доводилось. Боєздатність бригади – на найвищому рівні”, – наголосив він.

Також він додав, що діі 46-ї бригади дозволяють стабілізувати становище, і є прикладом для інших наших частин.

Нагадаємо, російські Telegram-канали відучора активно пишуть, що «вагнерівці» нібито зуміли просунутися через центр міста і вийти до соляних копалень і до промзони «Артемсолі» у північно-західній частині Соледара.

Водночас українські військові Telegram-канали пишуть, що лінія фронту в Соледарі суттєво не змінилася, більшість міста під контролем ЗСУ, росіяни іноді прориваються до промзони “Артемсолі”, але звідти їх вибивають. І зараз вона контролюється українськими військовими.