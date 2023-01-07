Знищених у Макіївці окупантів за 40 днів до загибелі благословили вкраденим в Україні хрестом

Мобілізованих росіян із Самарської області РФ, які потрапили під удар у ПТУ №19 у Макіївці, за 40 днів до цього благословили хрестом, викраденим із Луганська.

На це звернув увагу журналіст та блогер Денис Казанський.

Російські ЗМІ не соромлячись писали про своє мародерство. Хрест із окупованого українського Луганська, незаконно вивезений у селище Рощинське Самарської області РФ, вони називали «унікальною реліквією». Її вкрав із України три роки тому архімандрит Варфоломій (Кузнєцов).

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Благословляв хрестом солдатів протоієрей РПЦ Дмитро Поляков. Він підбадьорив окупантів, які їхали вбивати українців, та заявив, що «з ними Господь».

Крім того, один із чиновників подарував командирам підрозділів ікони.