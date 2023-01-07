Туреччина збирається налагодити відносини із Сирією та визнати Асада легітимним президентом

Ердоган вже анонсував зустріч з Асадом

Туреччина, Росія та Об'єднані Арабські Емірати подвоюють зусилля щодо політичної реабілітації президента Сирії Башара аль-Асада для посилення своїх позицій на Близькому Сході.

Про це повідомило Bloomberg.

Туреччина, яка підтримала повстання проти Асада у 2011 році, тепер готова публічно визнати його владу над Сирією та працювати над відновленням дипломатичних відносин, зв’язків у сфері безпеки та торгівлі.

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У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган хоче, щоб Асад виключив можливість дозволити курдам, яких підтримують США, сформувати автономну територію в північних частинах країни, які вони наразі контролюють.

Ердоган висунув ідею зустрічі з Асадом зовсім недавно, у четвер, після переговорів на високому рівні між сирійськими та турецькими офіційними особами минулого тижня у Москві.

«Ми зберемося разом як лідери відповідно до розвитку подій», — сказав Ердоган, маючи на увазі майбутню зустріч з Асадом і Путіним.

Цей зсув підтримують головний військовий союзник Асада Росія та ОАЕ, які прагнули покращити становище Асада на Близькому Сході, щоб допомогти збалансувати іранський вплив у Сирії.

Сирія залишається під суворими санкціями Заходу та виключена з Ліги арабських держав.

Налагодження відносин між Туреччиною та Сирією «буде успіхом для Росії», вважає Олена Супоніна, експерт із Близького Сходу з Москви.

Зокрема, нове партнерство Анкари з Дамаском зміцнить роль Кремля на Близькому Сході та чинитиме тиск на Вашингтон, щоб той залишив свій плацдарм у Сирії.

«США повинні зрозуміти, що їхня присутність там не потрібна і невиправдана», — сказала Супоніна.

За її словами, якщо кілька років тому країни регіону поставилися б до такого зближення негативно, то тепер вони підтримують і це важливе зрушення.