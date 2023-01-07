Туреччина збирається налагодити відносини із Сирією та визнати Асада легітимним президентом

Туреччина збирається налагодити відносини із Сирією та визнати Асада легітимним президентом

Ердоган вже анонсував зустріч з Асадом

Туреччина, Росія та Об'єднані Арабські Емірати подвоюють зусилля щодо політичної реабілітації президента Сирії Башара аль-Асада для посилення своїх позицій на Близькому Сході.

Про це повідомило Bloomberg.

Туреччина, яка підтримала повстання проти Асада у 2011 році, тепер готова публічно визнати його владу над Сирією та працювати над відновленням дипломатичних відносин, зв’язків у сфері безпеки та торгівлі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган хоче, щоб Асад виключив можливість дозволити курдам, яких підтримують США, сформувати автономну територію в північних частинах країни, які вони наразі контролюють.

Ердоган висунув ідею зустрічі з Асадом зовсім недавно, у четвер, після переговорів на високому рівні між сирійськими та турецькими офіційними особами минулого тижня у Москві.

«Ми зберемося разом як лідери відповідно до розвитку подій», — сказав Ердоган, маючи на увазі майбутню зустріч з Асадом і Путіним.

Цей зсув підтримують головний військовий союзник Асада Росія та ОАЕ, які прагнули покращити становище Асада на Близькому Сході, щоб допомогти збалансувати іранський вплив у Сирії.

Сирія залишається під суворими санкціями Заходу та виключена з Ліги арабських держав.

Налагодження відносин між Туреччиною та Сирією «буде успіхом для Росії», вважає Олена Супоніна, експерт із Близького Сходу з Москви.

Зокрема, нове партнерство Анкари з Дамаском зміцнить роль Кремля на Близькому Сході та чинитиме тиск на Вашингтон, щоб той залишив свій плацдарм у Сирії.

«США повинні зрозуміти, що їхня присутність там не потрібна і невиправдана», — сказала Супоніна.

За її словами, якщо кілька років тому країни регіону поставилися б до такого зближення негативно, то тепер вони підтримують і це важливе зрушення.

  • 187
  • 07.01.2023 17:32
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
18:07
Петросян, Кіркоров, Якубович: Україна запровадила санкції проти російських артистів
Україна
17:46
Снайперська група прикордонників зупинили атаку оккупантов під Бахмутом
Світ
17:32
Туреччина збирається налагодити відносини із Сирією та визнати Асада легітимним президентом
Україна
15:40
Під Бахмутом тривають важкі бої: військові розповіли про ситуацію на цій ділянці
Україна
15:23
Знищених у Макіївці окупантів за 40 днів до загибелі благословили вкраденим в Україні хрестом
Україна
11:56
Соледар залишається під контролем ЗСУ: що там відбувається
Світ
10:35
Лукашенко готовий оголосити мобілізацію в Білорусі: чекає на команду з Кремля
Світ
10:08
Росія мобілізує 500 тис. людей після новорічних свят, – ГУР
Світ
08:47
У США з 15-ї спроби обрали спікера Палати представників Конгресу
Світ
20:14
Коля схвалив: Лукашенко презентував нову армійську аптечку після критики сином попередньої
Світ
19:07
Росію не пустили на найбільшу IT-виставку світу
Світ
17:44
У Москві сталася пожежа в будівлі МЗС Росії. Відео
Світ
16:56
Росія стала першою у світі країною за кількістю мільярдерів, що втекли
Україна
16:11
ДБР провело обшуки в маєтку Сальдо: знайшли пропагандистську літературу і посібник з сексу
Світ
15:20
У Білорусі з військової частини втекли російські солдати зі зброєю
Світ
15:05
У Конгресі США з 11 разу не змогли обрати спікера: на посаду запропонували Трампа
Україна
14:41
Росіяни використовують розвідувальні безпілотники як бомбардувальники
Україна
13:08
На всій території України повітряна тривога: Росія “вітає” з Різдвом
Світ
10:26
Медведєв обізвав «клоунами» та «свинями» всіх, хто відкинув путінське перемир’я
Україна
09:46
Пригожин порівняв бої за Бахмут із Куликовим полем та Бородіно
Світ
09:11
Добре працюють і дуже допомагають: Байден про ЗРК Patriot в Україні
Україна
07:58
Росіяни можуть підірвати на Різдво декілька храмів на Донеччині
Світ
07:38
Marder, Bradley та ще Patriot: Україна отримає потужну зброю для перемоги
Світ
20:05
Шукає кисень: Байден прокоментував рішення Путіна про перемир’я
Україна
19:49
Різдво для кремлівських чортів-іблісів: Данілов прокоментував путинське перемир’я

Головне

Україна
18:07
Петросян, Кіркоров, Якубович: Україна запровадила санкції проти російських артистів
Україна
17:46
Снайперська група прикордонників зупинили атаку оккупантов під Бахмутом
Україна
15:40
Під Бахмутом тривають важкі бої: військові розповіли про ситуацію на цій ділянці
Світ
10:08
Росія мобілізує 500 тис. людей після новорічних свят, – ГУР
Світ
08:47
У США з 15-ї спроби обрали спікера Палати представників Конгресу
Світ
19:07
Росію не пустили на найбільшу IT-виставку світу
Світ
16:56
Росія стала першою у світі країною за кількістю мільярдерів, що втекли
Україна
16:11
ДБР провело обшуки в маєтку Сальдо: знайшли пропагандистську літературу і посібник з сексу
Україна
13:08
На всій території України повітряна тривога: Росія “вітає” з Різдвом
Світ
09:11
Добре працюють і дуже допомагають: Байден про ЗРК Patriot в Україні
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Петросян, Кіркоров, Якубович: Україна запровадила санкції проти російських артистів
Україна
07.01.2023 18:07
ТОР
Снайперська група прикордонників зупинили атаку оккупантов під Бахмутом
Україна
07.01.2023 17:46
ТОР
Туреччина збирається налагодити відносини із Сирією та визнати Асада легітимним президентом
Світ
07.01.2023 17:32

Популярне

ТОР
У Білорусі з військової частини втекли російські солдати зі зброєю
06.01.2023 15:20
ТОР
У Москві сталася пожежа в будівлі МЗС Росії. Відео
06.01.2023 17:44
ТОР
Лукашенко готовий оголосити мобілізацію в Білорусі: чекає на команду з Кремля
07.01.2023 10:35

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com