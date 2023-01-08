У Мелітополі вночі влучили в склад окупантів: детонація розбудила все місто

У Мелітополі вночі близько 01:40 пролунали вибухи, після яких почалася детонація боєприпасів.

Про це повідомили місцеві жителі, а згодом підтвердив мер міста Іван Федоров.

За попередньою інформацією, влучили в склад боєприпасів у районі заводу “Гідромаш”.

У мешканців навколишніх будинків вибуховою хвилею вибило шибки. Люди кажуть, що затремтіли стіни.

Одразу після вибухів у місті почалася метушня. По вулицях почали ганяти Камази окупантів – чи то намагалися щось вивезти, чи то привезти.

Детонація боєкомплекту дуже гучно тривала близько 20 хвилин, потім ще кілька годин не так гучно. Пожежа палала всю ніч, дим над “Гідромашем” здіймається й досі.

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