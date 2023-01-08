Корейський сценарій для України: Росія просуває нову стратегію примирення

Корейський сценарій для України: Росія просуває нову стратегію примирення

За словами Данілова, Росія хоче поділити Україну, як Корею

Росія намагається втілити в життя так званий “корейський сценарій” - варіант мирного врегулювання через розподіл України на дві частини.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

“Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна «38 паралель». От тут такі українці, а тут не такі. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один із варіантів, які вони можуть нам пропонувати, – це «38 паралель», – наголосив Данілов.

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Нагадаємо, саме за 38-ю параллелю було поділено Корею на Північну і Південну.

Також Данілов додав, що Південна Корея, яка свого часу погодилася на це, вважає відповідне рішення величезною помилкою.

«Нещодавно спілкуючись із представниками Кореї. Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження. Сьогодні мають проблеми», – додав він.

За словами секретаря РНБО, «корейський» сценарій зараз просуває заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

«Він ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі і через них передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є на сьогоднішній день, і змусити нас, щоб ми вийшли на якесь перемир’я», – пояснив Данілов.

Він також попередив, що у лютому у війні може розпочатися нова фаза загострення, на що вказують багато маркерів.

«Ми можемо зробити висновок, що входимо у певну фазу активізації», – сказав секретар РНБО.

  • 12
  • 08.01.2023 09:16
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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