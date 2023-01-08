Росія активізувала перекидання військових до Білорусі

Лише за останні два дні до Вітебська прибуло щонайменше 1400-1600 солдатів ЗС РФ

Тільки за останні два дні до білоруського Вітебська могло бути перекинуто щонайменше 1400-1600 солдатів ЗС РФ.

Про це повідомила моніторингова група «Беларуськи Гаюн».

Там зазначили, що вночі 7 січня о 02:10 (мінський час) через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний ешелон з 15 пасажирськими вагонами.

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У Білорусь він прибув на залізничну станцію Вітебськ, у вагонах знаходився особовий склад ЗС РФ у кількості близько 700-800 осіб.

«Цей ешелон точно повторив маршрут попереднього, який, як з’ясувалося після уточнення даних, також прибув до Вітебська вночі 6 січня і привіз близько 700-800 осіб», – сказано в повідомленні.

Додатковим підтвердженням перекидання живої сили є те, що ввечері 6 січня в різних місцях Вітебська було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька людей і відвідували магазини.