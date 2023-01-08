Звільнення Кінбурнської коси: в ОК «Південь» розповіли про хід операції

Тривають бої за Кінбурнську косу

Операція зі звільнення Кінбурнської коси та островів навколо триває, жодна зі сторін не має абсолютного контролю над цими територіями.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ситуація там складна.

За словами речниці, погода не сприяє легкому завершенню операції, тож на косі зберігається присутність російських військ.

“І контролю абсолютно немає ще у жодної зі сторін. Це і є лінія розмежування наразі, лінія фронту. Там, де йдуть бої”,– наголосила вона і додала, що бойова робота триває також і на островах.