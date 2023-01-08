У російській Пермі Boeing-737 занесло за злітну смугу: він застряг у кучугурі

У Росії великі проблеми з експлуатацією та обслуговуванням літаків Boeing та Airbus

В аеропорту російської Пермі “Велике Савіно” вранці 8 січня літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Побєда” під час набору швидкості занесло за межі злітної смуги і він не зміг вилетіти до Москви.

Про це повідомило Інтерфакс.

Інцидент стався з літаком, який виконує рейс ДР 651 Перм — Москва. Як пояснили в прес-службі аеропорту, на початку розбігу повітряне судно викотилося за межі злітної смуги на частину льотного поля, що примикає до неї, а після цього застрягло в кучугурі.

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У літаку окрім шести членів екіпажу знаходилися 183 пасажири, серед яких 7 дітей та один інвалід. Ніхто з них не постраждав. Літак нібито не отримав пошкоджень, але на відео події видно, що судно лежить на череві, а один із його двигунів торгаэться землі.

Після ранкового НП в аеропорту Пермі тимчасово закрили прийом та відправлення рейсів до моменту звільнення злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, через санкції у російських перевізників виникли проблеми з експлуатацією та обслуговуванням літаків Boeing та Airbus.

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