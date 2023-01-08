Александр Щипцов имел крышу – влиятельного сотрудника прокуратури

Россиянин Александр Щипцов (Яшин), который долгое время находится в розыске Интерпола за торговлю наркотиками и проживал в Украине, сейчас задержан украинскими силовиками

Россиянин Александр Щипцов (Яшин), который долгое время находится в розыске Интерпола за торговлю наркотиками и проживал в Украине, сейчас задержан украинскими силовиками и активно пытается избежать выдворения из страны. До недавнего времени у главы российского наркосиндиката “Химпром” дела продвигались неплохо, однако с началом полномасштабной войны России против Украины, все изменилось.

Как стало известно редакции от источника в правоохранительных органах, легализация и процветание Щипцова в Украине стали возможными из-за того что последний еще в 2019 году активно сотрудничал с сотрудником прокуратуры Артемом Петрашкиным.

Артем Петрашкин тоже не раз становился объектом для журналистских расследований.

Еще в 2014 году известный украинский журналист Михаил Ткач в своем видеоблоге рассказывал об элитных автомобилях на которых ездят служащие прокуратуры. Тогда Петрашкин работал помощником первого заместителя Генерального прокурора Николая Герасимюка и был замечен журналистами, когда он приезжал в прокуратуру на роскошном джипе.

Уже в 2019 году Петрашкин фигурировал в списках советников министра юстиции Дениса Малюськи. Примечательно, что значился в то время он уже сотрудником СБУ, которая и взяла в оборот “Химпром”.

В последнее время, след Петрашкина теряется. В 2019 году он прекратил заниматься адвокатской деятельностью, но уже через год возобновил действие своей лицензии.

Самое свежее упоминание Петрашкина в СМИ — расследование “Вестей” “Фонд гарантирования вкладов продает возле Киева землю в 27 раз дешевле”. Там Артем Петрашкин упоминается в качестве неоднократного победителя земельных аукцинов.

Именно Петрашкину Щипцов сдал всех своих сообщников по наркокартелю “Химпром”, после чего их всех задержали украинские спецслужбы. Щипцов рассказал обо всем: о схемах работы, способах транспортировки наркотиков, получении денег, а также поименно назвал всех своих “коллег” и снабдил Петрашкина информацией, которая позволила их задержать и возбудить против них уголовные дела.

Помимо этого Щипцов с Петрашкиным присвоили себе деньги бывших “коллег” Щипцова по “Химпрому” — на сумму около 16 миллионов долларов. Среди тех, кто фигурирует в списках жертв Святослав Мороз, Виктория Жадовец, Андрей Кушнеров, Андрей Вигель, Александр Гаврилов, Максим Нагара и многие другие (см фото) — все они так или иначе были связаны с деятельностью группировки Щипцова в Украине.

Списки тех, кого Щипцов сдал Петрашкину

Списки тех, кого Щипцов сдал Петрашкину

В довесок ко всему прочему Щипцов не погнушался и обворовал собственного брата — его квартиру обчистили подручные (на фото) главаря “Химпрома” и вынесли оттуда 3,6 миллиона долларов наличными.



Тем временем, СБУ не дремала. Получив всю необходимую информацию, силовики провели успешный рейд Всего было задержано около двадцати человек, проведено 80 обысков, изъяты деньги, золото и украшения на $5 млн, черная бухгалтерия, наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатка, спецтехника. Кроме того силовики нашли 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам “черного рынка” более 20 млн грн.

Сеть сообщников Щипцова, которую он “сдал” Петрашкину в обмен на покровительство

После того как против остальных участников банды были возбуждены уголовные производства, именно Щипцов остался единолично возглавлять “Химпром” и продолжать торговлю наркотиками в Украине.

Прикрывал его действия тот же Артем Петрашко. Он же содействовал в получении Щипцовым украинских документов.

Напомним, по данным украинского адвоката Дмитрия Каленова ежемесячный оборот группировки “Химпром” в Украине достигал 20 миллионов долларов.

Однако уже через год сделка Щипцова с Петрашкиным рисковала быть обнародованной. В 2020 году активисты митинговали под офисом Генпрокурора с требованием пресечь преступную деятельность “Химпрома” в Украина. На митинге неоднократно звучали имена как Щипцова, так и Петрашкина. Последнего призывали прекратить покрывать преступную деятельность российского наркобарона.



Однако после начала полномасштабной войны России против Украины все изменилось для Щипцова. Утратив покровительство Петрашкина, который в последнее время переквалифицировался в адвоката, Щипцов в течении одного года утратил все документы, которые легализовали его пребываение в Украине, а силовики активизировали расследование дела “Химпрома”, начатое еще в 2019 году.

Сейчас Александр Щипцов задержан спецслужбами и находится в Волынском миграционном центре для временного содержания лиц без гражданства и безуспешно пытается избежать экстрадиции. Он уже пытался подкупить начальника центра Валерия Демчука, предлагая ему 500 тысяч долларов за получение документов, однако последний отказался.