Відбувся перший цьогоріч обмін полоненими: Україна повернула ще 50 військових

Відбувся перший цьогоріч обмін полоненими: Україна повернула ще 50 військових

Додому повернулися 33 офіцери та 17 рядових і сержантів

Відбувся перший в 2023 році обмін полоненими, внаслідок якого звільнили ще 50 українських військових.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами додому повернулися військові із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО – 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

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“Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої”, – розповів Єрмак.

Він також додав, що це не останній обмін, і задачу повернути всіх українців з ворожого полону буде виконано.

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  • 08.01.2023 15:50
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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