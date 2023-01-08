Білорусь анонсувала масштабні льотно-тактичні навчання з Росією

Навчання пройдуть з 16 січня по 1 лютого

З 16 січня по 1 лютого 2023 року пройдуть спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Білорусі та Росії, що входять до складу авіаційного компоненту Регіонального угруповання військ.

Про це повідомила прес-служба білоруського Міноборони.

Повідомляється, що під час навчань будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО ЗС Білорусі.

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А сьогодні, 8 січня, до Білорусі прибула авіаційна складова з числа Військово-космічних сил ЗС РФ.

Нагадаємо, у жовтні, в Міноборони Білорусі повідомляли, що регіональне угруповання військ Росії та Білорусі, до якого увійшли білоруські сили та близько дев’яти тисяч російських військових, розпочало «збройний захист Союзної держави».

За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, угруповання створили «у зв’язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави». На цьому фоні у Білорусі продовжили проводити «приховану мобілізацію».