Міноборони РФ звітувало про знищення 27 Himars із 20 поставлених Україні

Сумарна кількість нібито знищених систем залпового вогню Himars в Україні, згідно з даними міноборони РФ з липня минулого року по січень нинішнього, склала 27 одиниць, при тому, що США поставили лише 20 таких установок.

Відповідну зведену статистику опублікував російський «військор» Юрій Котенок.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Згідно з нею, Росія “знищила” на сім установок Himars більше, ніж Україні поставили США.

Нагадаємо, Україна отримала від США 20 пускових установок Himars та великий запас ракет із дальністю польоту до 80 кілометрів.

Ці ракети застосовуються ЗСУ для завдання ударів по російських складах боєприпасів і командних центрах на захоплених окупантами територіях.