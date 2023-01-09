Вибухи під Бєлгородом: працює ППО та літає авіація
Після вибухів у небі з'явився слід від ракети
На Бєлгородщині вранці прогриміли вибухи - попередньо, працювала система ППО.
Про це повідомив Telegram-канал Жесть Бєлгород.
За попередніми даними, у російському регіоні після гучної «бавовни» у небі з’явився слід від ракети.
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Влада Бєлгородської області ситуацію поки що ніяк не коментувала.
Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію.
Також повідомляють, що після вибухів у небо було піднято авіацію.
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- 09.01.2023 10:38
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