Вибухи під Бєлгородом: працює ППО та літає авіація

Після вибухів у небі з'явився слід від ракети

На Бєлгородщині вранці прогриміли вибухи - попередньо, працювала система ППО.

Про це повідомив Telegram-канал Жесть Бєлгород.

За попередніми даними, у російському регіоні після гучної «бавовни» у небі з’явився слід від ракети.

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Влада Бєлгородської області ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію.

Також повідомляють, що після вибухів у небо було піднято авіацію.