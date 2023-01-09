Обстріл ринку на Харківщині: є загиблі і поранені
Зранку 9 січня російські військові обстріляли Шевченкове Куп'янського району, окупанти влучили у місцевий ринок.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«В смт Шевченкове Куп’янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку. На місці працюють усі екстрені служби», — написав він.
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Є пошкоджені магазини, побиті вікна у будинках поряд
Згодом він уточнив з посиланням на медиків, що семеро людей, серед яких 13-річний підліток, поранені.
Також у Харківській ОДА повідомили, що внаслідок удару загинула 60-річна жінка.
Інші постраждалі – госпіталізовані.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
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- 09.01.2023 10:52
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