Обстріл ринку на Харківщині: є загиблі і поранені

Обстріл ринку на Харківщині: є загиблі і поранені
Зранку 9 січня російські військові обстріляли Шевченкове Куп'янського району, окупанти влучили у місцевий ринок.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«В смт Шевченкове Куп’янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку. На місці працюють усі екстрені служби», — написав він.

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Згодом він уточнив з посиланням на медиків, що семеро людей, серед яких 13-річний підліток, поранені.

Також у Харківській ОДА повідомили, що внаслідок удару загинула 60-річна жінка.

Інші постраждалі – госпіталізовані.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

  • 24
  • 09.01.2023 10:52
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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