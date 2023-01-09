Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» виявився нездатним переміщатися власним ходом

На сьогодні не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту «Адмірала Кузнєцова» та повернення його на службу

Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» перебуває в аварійному стані і не здатен переміщатися власним ходом.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Наразі судно знаходиться на 35 судноремонтному заводі у Мурманську.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Щоб продовжити ремонтні роботи, нещодавно було ухвалено рішення про переведення корабля із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу. Тоді з’ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщуватися власним ходом.

Відтак, була здійснена спроба переміщення за допомогою кількох буксирів. Однак це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан «Адмірала Кузнєцова» в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою долею вірогідності перекинеться на бік і потоне.

При обстеженні водолазними командами корпусу корабля було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини.

Посадові особи 35 судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність за поточний стан справ. Наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля.

Командування флоту висунуло штрафні санкції на півтора мільярди рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. В свою чергу менеджментом підприємства оприлюднено лист, у якому зазначено, що завод не винен у доведенні корабля до плачевного стану.

За наявними даними на сьогодні не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту «Адмірала Кузнєцова» та повернення його на службу.