У ПАР намагалися отруїти гендиректора енергетичної компанії після візиту російського олігарха

Андре де Руйтер, виконавчий директор групи державної енергетичної компанії Eskom

Південноафриканська енергетична компанія Eskom у неділю, 8 січня, заявила про можливу спробу отруєння генерального директора Андре де Рюйтера.

Про це повідомило Reuters. Наразі справу розслідує поліція.

Міністр державних підприємств Правін Гордхан також повідомив агентству, що інцидент «буде ретельно розслідований», і всім винним буде пред’явлено звинувачення.

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Не повідомляючи жодних подробиць, Гордхан сказав, що триває напружена боротьба «між тими, хто хоче, щоб Південна Африка працювала та процвітала, і тими, хто хоче корупційно збагатитися».

Зіткнувшись із політичним тиском, Де Рюйтер подав у відставку 14 грудня після того, як не зміг вирішити кризу в Eskom, яка призвела до рекордних відключень електроенергії в найбільш промислово розвиненій економіці Африки.

Після офіційного вступу на посаду у січні 2020 року Де Рюйтер очолив загальнокорпоративну боротьбу з корупцією та організованою злочинністю, включаючи саботаж інфраструктури на заводах Eskom. Його останній день на посаді буде 31 березня.

«Eskom не може більше коментувати інцидент з отруєнням за участю виконавчого директора групи, який стався у грудні 2022 року, оскільки це питання розслідується поліцією», – йдеться у заяві голови служби безпеки підприємства.

Про ймовірне отруєння ціанідом вперше повідомило спеціалізоване енергетичне видання EE Business Intelligence у суботу.

Опозиційна партія Демократичний альянс у неділю закликала до рішучих дій проти злочинних синдикатів, які, за її словами, «одержимі ідеєю зміцнити свою мертву хватку в Eskom, яка руйнує економіку».

Інцидент стався невдовзі після візиту до ПАР російського олігарха Андрія Мельниченка, який потрапив під санкції ЄС та США після початку війни в Україні. Про це повідомляло Bloomberg.

Однією з головних сфер інтересів Мельниченка є енергетика.

У ПАР Мельниченко зустрівся з урядовцями, яких намагався відмовити від курсу у зеленій енергетиці.