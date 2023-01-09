Росія воює з НАТО, рятуючи братський український народ, – секретар Ради безпеки РФ Патрушев
За словами Патрушева, Росія рятує український народ від знищення Заходом і НАТО
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія в Україні воює не з українцями, а з НАТО та Заходом, які їх пригнічують.
Такі одкровення він озвучив в інтерв’ю АиФ.
«Події в Україні – це не зіткнення між Москвою та Києвом, це військове протистояння НАТО, а насамперед США та Англії, з Росією», – сказав він.
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За його словами, за допомогою «спеціальної військової операції» Росія нібито «звільняє від окупації свої регіони» і повинна «покласти край кривавому експерименту Заходу щодо знищення братнього українського народу».
“Ми не воюємо з Україною, бо ненависті до простих українців у нас, за визначенням, бути не може. Українські традиції близькі жителям Росії, як і спадщина російського народу невіддільна від культури українців”, – пояснив соратник російського диктатора.
Крім того, він заявив, що мільйонам людей нібито «забороняють говорити рідною ним з народження російською мовою, змушують забути свої витоки».
«Захід на догоду своїх амбіцій практично знищує український народ, змушуючи активне покоління гинути на полі бою і доводячи решту населення до злиднів», – видав Патрушев.
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- 09.01.2023 14:56
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