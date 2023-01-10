США можуть передати Україні бойові машини Stryker

«Страйкери» допоможуть задовольнити гостру потребу ЗСУ у бронетехніці

США розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker в рамках майбутнього пакету допомоги, щоб допомогти Києву відбити очікуваний весняний наступ Росії.

Про це повідомило Politico.

Ця новина послідувала за оголошенням адміністрації Байдена минулого тижня про те, що вона надішле 50 бойових машин Bradley Fighting Vehicles, потужної гусеничної броньованої машини, яка несе автоматичну гармату, кулемет і ракети TOW.

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Адміністрація може оголосити про пакет, зі Stryker чи без них, наприкінці наступного тижня, приблизно під час наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

Джерела видання підкреслили, що остаточного рішення ще не ухвалено, і адміністрація може зробити це у майбутньому пакеті.

Stryker стануть ще одним посиленням арсеналу Києва, який швидко зростає, і допоможуть задовольнити критичну потребу в броні, оскільки зростає занепокоєння, що Росія планує другу мобілізацію для нового великого наступу найближчими тижнями.

Хоча Stryker не такі потужні чи захисні, як танки, восьмиколісна бойова броньована машина, створена General Dynamics Land Systems, може працювати в снігу, бруду та піску, хоча мобільність на бездоріжжі дещо обмежена через відсутність гусениць.

«Українцям потрібні бронетранспортери, і це те, що ми маємо в наявності, якщо не надавати їх іншими країнами. Не такий хороший, як Bradley, для танкового бою, але хороший для захисту піхоти та наближення до бою», — сказав представник Міноборони.