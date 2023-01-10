Перший в історії запуск космічної ракети з Великобританії провалився через аномалію

Перший в історії запуск космічної ракети з Великобританії провалився через аномалію

"Боїнг-747" на висоті приблизно 10,7 км успішно випустив ракету

У понеділок увечері компанія Virgin Orbit зробила перший в історії запуск космічного апарату на орбіту з території Великобританії, проте він виявився невдалим.

Про це повідомило ВВС.

Модифікований літак «Боїнг-747″ близько 22:00 за Грінвічем злетів з аеропорту Ньюкі в Корнуоллі з ракетою-носієм на борту, яка мала вивести на орбіту 9 супутників.

Приблизно через півтори години польоту на захід через Атлантичний океан «Боїнг-747″ на висоті приблизно 10,7 км успішно випустив ракету, яка потім запустила двигун першого ступеня і почала підйом на орбіту.

На висоті понад 500 км над Землею ракета LauncherOne мала вивести на орбіту дев’ять невеликих супутників, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях: від спостереження за океаном до навігаційних функцій.

Однак компанія Virgin Orbit, що проводить запуск, повідомила, що «аномалія» завадила ракеті вийти на низьку навколоземну орбіту, де вона повинна була випустити супутники.

Virgin Orbit повідомила, що вивчає інформацію.

«Боїнг-747″, який випустив ракету, повернувся назад і приземлився у Корнуоллі.

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  • 10.01.2023 07:25
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