Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці

Російський катер було знищено артилерійськими засобами

Сили оборони на Таврійському напрямку вразили російський катер на Дніпрі.

Про це повідомив Українській правді керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

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«Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами», – розповів він.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу від 10 січня без деталей йшлося про те, що минулої доби Сили оборони пошкодили чи потопили військове судно РФ.