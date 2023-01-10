У Москві масштабна пожежа: вогонь охопив площу близько 2000 кв. м

Пожежа спалахнула на північному сході російської столиці

У Москві спалахнула масштабна пожежа у складському приміщенні автосервісу на вулиці Добролюбова.

Про це повідомили на сайті ГУ МНС у Москві. Спочатку повідомлялося, що площа пожежі в одноповерховій будівлі на північному сході російської столиці становила тисячу квадратних метрів.

При цьому в МНС зазначили, що у центральній частині складського приміщення є загроза поширення вогню. Також є загроза переходу вогню на сусідні склади та адміністративну частину будівлі.

Пізніше низка російських ЗМІ повідомила, що площа пожежі склала вже 2000 кв.м.

Наразі інформації про постраждалих немає.

За даними Агентства «Москва», із приміщення самостійно евакуювалися 233 особи.

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