Росія знизила інтенсивність артобстрілів на деяких ділянках фронту на 75% – CNN

Росія різко знизила інтенсивність артилерійського вогню

Російська армія різко знизила інтенсивність артилерійського вогню на деяких ділянках фронту на 75% порівняно з розпалом війни.

Про це повідомило CNN із посиланням на українські та американські джерела.

Офіційні особи США та України поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення. Можливо, Росія може нормувати артилерійські снаряди через брак запасів, або це може бути частиною ширшої зміни тактики, спричиненої успішними українськими наступами.

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«У будь-якому випадку, разюче зниження артилерійського вогню є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення», – сказано в публікації.

Також це може бути пов’язане із посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників, зазначає видання.