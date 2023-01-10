Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу

Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу

Вогонь вдалося загасити перш, ніж він охопив всю будівлю

У Братську Іркутської області за підозрою у підпалі військкомату затримано 21-річного жителя міста – звукорежисера місцевої телекомпанії ТРК, якого ЗМІ називають Дмитром М.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, підпал стався у ніч проти 9 січня.

За версією поліції, зловмисник переліз через паркан території військкомату і кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

ТРК «Братськ» заснована міською адміністрацією та у своїх ефірах активно підтримує російську агресію в Україні.

Журналістам, які звернулися до телекомпанії за коментарем, відповіли, що Дмитро М. там більше не працює.

Це перший інцидент із підпалом військкомату у новому році. У 2022-у, після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації на війну в Україні, регіонами Росії прокотилася ціла хвиля подібних випадків.

  • 121
  • 10.01.2023 17:20
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:20
Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу
Україна
15:29
Росія знизила інтенсивність артобстрілів на деяких ділянках фронту на 75% – CNN
Світ
15:08
Путін не попередив Сі Цзіньпіна про намір вторгнутися в Україну і втратив довіру
Україна
15:07
Чи дістанеться Мар’янське родовище вапняку Ахметову?
Світ
14:50
У Москві масштабна пожежа: вогонь охопив площу близько 2000 кв. м
Україна
12:31
Битва за Соледар: росіяни змушені замінювати розбитих вагнерівців регулярною армією
Україна
12:04
Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці
Світ
11:53
Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території
Світ
10:07
У Росії тривають проблеми з літаками: одразу дві НП за ранок
Світ
09:08
Розкритикованого Кадировим генерала Лапіна відправили керувати штабом
Світ
07:52
Естонія першою в ЄС має намір запустити механізм конфіскації активів РФ
Світ
07:25
Перший в історії запуск космічної ракети з Великобританії провалився через аномалію
Світ
06:38
США можуть передати Україні бойові машини Stryker
Україна
17:51
Росіяни почали потужний штурм Соледару, прямо зараз йдуть жорстокі бої, – Маляр
Світ
17:02
У Росії під Оренбургом згоріло наметове містечко мобілізованих
Світ
15:42
Великобританія може першою передати Україні танки Challenger 2
Світ
14:56
Росія воює з НАТО, рятуючи братський український народ, – секретар Ради безпеки РФ Патрушев
Україна
14:47
Створення облікового запису та ставки у букмекерській конторі Favbet
Світ
14:29
У ПАР намагалися отруїти гендиректора енергетичної компанії після візиту російського олігарха
Україна
14:06
Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
Світ
12:15
Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» виявився нездатним переміщатися власним ходом
Україна
10:52
Обстріл ринку на Харківщині: є загиблі і поранені
Світ
10:38
Вибухи під Бєлгородом: працює ППО та літає авіація
Світ
08:04
Заворушення у Бразилії: поліція очистила від протестувальників усі урядові будівлі, сотні заарештованих
Світ
20:04
Німеччина допустила постачання танків Leopard Україні

Головне

Україна
12:04
Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці
Світ
11:53
Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території
Світ
15:42
Великобританія може першою передати Україні танки Challenger 2
Світ
14:56
Росія воює з НАТО, рятуючи братський український народ, – секретар Ради безпеки РФ Патрушев
Україна
14:06
Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
Світ
08:04
Заворушення у Бразилії: поліція очистила від протестувальників усі урядові будівлі, сотні заарештованих
Світ
20:04
Німеччина допустила постачання танків Leopard Україні
Україна
15:50
Відбувся перший цьогоріч обмін полоненими: Україна повернула ще 50 військових
Україна
11:04
Звільнення Кінбурнської коси: в ОК «Південь» розповіли про хід операції
Світ
10:48
Росія активізувала перекидання військових до Білорусі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу
Світ
10.01.2023 17:20
ТОР
Росія знизила інтенсивність артобстрілів на деяких ділянках фронту на 75% – CNN
Україна
10.01.2023 15:29
ТОР
Путін не попередив Сі Цзіньпіна про намір вторгнутися в Україну і втратив довіру
Світ
10.01.2023 15:08

Популярне

ТОР
У Москві масштабна пожежа: вогонь охопив площу близько 2000 кв. м
10.01.2023 14:50
ТОР
Вибухи під Бєлгородом: працює ППО та літає авіація
09.01.2023 10:38
ТОР
Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
09.01.2023 14:06

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com