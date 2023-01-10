Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу
Вогонь вдалося загасити перш, ніж він охопив всю будівлю
У Братську Іркутської області за підозрою у підпалі військкомату затримано 21-річного жителя міста – звукорежисера місцевої телекомпанії ТРК, якого ЗМІ називають Дмитром М.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, підпал стався у ніч проти 9 січня.
За версією поліції, зловмисник переліз через паркан території військкомату і кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю.
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ТРК «Братськ» заснована міською адміністрацією та у своїх ефірах активно підтримує російську агресію в Україні.
Журналістам, які звернулися до телекомпанії за коментарем, відповіли, що Дмитро М. там більше не працює.
Це перший інцидент із підпалом військкомату у новому році. У 2022-у, після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації на війну в Україні, регіонами Росії прокотилася ціла хвиля подібних випадків.
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- 10.01.2023 17:20
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