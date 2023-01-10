Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу

Вогонь вдалося загасити перш, ніж він охопив всю будівлю

У Братську Іркутської області за підозрою у підпалі військкомату затримано 21-річного жителя міста – звукорежисера місцевої телекомпанії ТРК, якого ЗМІ називають Дмитром М.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, підпал стався у ніч проти 9 січня.

За версією поліції, зловмисник переліз через паркан території військкомату і кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю.

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ТРК «Братськ» заснована міською адміністрацією та у своїх ефірах активно підтримує російську агресію в Україні.

Журналістам, які звернулися до телекомпанії за коментарем, відповіли, що Дмитро М. там більше не працює.

Це перший інцидент із підпалом військкомату у новому році. У 2022-у, після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації на війну в Україні, регіонами Росії прокотилася ціла хвиля подібних випадків.