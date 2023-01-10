Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку: названі їхні цілі

Ворог почав активне перегрупування своїх підрозділів на Запорізькому напрямку

Починаючи з 4 січня, російські війська почали переміщення військ у районі Веселого, Василівки та Токмака Запорізької області, посилюючи своє угруповання, що може свідчити про підготовку наступу та спробу взяти місто Оріхів.

Таку думку висловив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.

За його інформацією, ворог почав активне перегрупування своїх підрозділів зі складу резерву 58-ї ОВА в район с. Михайлівка та у напрямку м. Токмак.

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“Зокрема, відзначається переміщення, принаймні, одного дБ 11-й одшбр у напрямку Родивонівка – Веселе. Також фіксується поява в районі Михайлівки та Токмака додаткових підрозділів 37-ї мсбр і 5-ї тбр (що явно висунулися з району перед Кримськими перешийками)”, – сказано в повідомленні.

За словами Машовця, загальний обсяг сил і засобів зі складу армійського резерву 58-ї ОВА, який почав висування у напрямку Василівки та Токмака, оцінюється групою “Інформаційний опір” ніяк не менше 4-5 БТГр\посилених батальйонів.

На думку військових експертів, найімовірнішим поясненням цих переміщень є підготовка до чергової спроби командування противника «взяти Оріхів».

Машовець пояснив, що таким наступом окупанти намагатимуться вирішити два важливі для себе завдання:

- відсунути вогневі позиції далекобійних українських засобів ураження, які здатні «пробивати» сухопутний коридор між Донбасом та Кримом (особливо на ділянці Бердянськ – Мелітополь (завдання-максимум);

- зняти загрозу прориву українських сил у Мелітополь, принаймні найближчим часом (завдання-мінімум).