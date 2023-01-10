Колишній головний ідеолог «Єдиної Росії» закликав готуватися до поразки у війні та розвалу держави

Марков передрік поразку Росії та розвал держави

Для Росії 2022 виявився "катастрофічним": блискавичний бліцкриг в Україні перетворився на "операцію" з сотнями тисяч жертв, війна може перейти на територію РФ, що загрожує розвалом країни.

Про це в інтерв’ю «Бізнес Онлайн» розповів Сергій Марков, ексдепутат Держдуми від «Єдиної Росії», відповідальний за ідеологію партії.

За його словами, вторгнення в Україну, яке планувалося як блискавичний бліцкриг, переросло в «довготривалу операцію» з сотнями тисяч жертв, мільйонами біженців та реальною загрозою військової поразки.

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Замість переходу до багатополярного світу, про який говорить президент Володимир Путін, насправді відбувається «перезавантаження однополярного світу» та «значне посилення США, які показали свою величезну міць та ефективність».

«Росія виявилась слабкою. По суті, американці завдали поразки російської армії руками українців у багатьох місцях», – констатував Марков.

Він також додав, що твердження чиновників і депутатів про наявність у Росії безлічі союзників також не відповідають дійсності.

“Ми взагалі не очікували, що Китай займе гіпертрофований нейтралітет. Нам хотілося, щоб Пекін займав більшу союзницьку позицію. Але він зайняв більш нейтральну”, – поскаржився ексдепутат.

На його думку, головна причина такого ставлення у тому, що Росія не виграє, і ніхто не хоче стати союзником того, хто зазнає поразки.

А кроків до поразки, з його слів, зроблено вже чимало: це провал операції зі взяття під контроль більшої частини України, а потім запізнення з «необхідними рішеннями». До таких, як вважає Марков, належать мобілізація населення та економіки.

Сама війна, за словами Маркова, не була помилкою. Але Путін «помилився, що не ввів війська на Україну у 2014 чи 2015 році».

Тепер існує «серйозна загроза» поразки, вважає Марков.

«Військові дії можуть перейти на територію РФ із загрозою окупації країни, поділу її на кілька частин аж до краху російської державності або ліквідації РФ як незалежної держави взагалі», – озвучив свій прогноз Марков.