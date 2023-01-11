Ситуація критична, ніхто вже не рахує загиблих: що відбувається у Соледарі

Ситуація критична, ніхто вже не рахує загиблих: що відбувається у Соледарі

У Соледарі будинки переходять з одних рук до інших

Ситуація в Соледарі є критичною, а кількість загиблих зараз настільки велика, що їх уже ніхто не рахує.

Про це CNN розповів солдат із 46-ї повітряно-мобільної бригади, яка веде боротьбу за утримання Соледара, відбиваючи атаки бойовиків ПВК “Вагнер”.

За його словами, будівлі щодня переходять з рук в руки, а військові не можуть встежити за числом загиблих.

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«Ніхто не скаже вам, скільки там убитих та поранених. Тому що ніхто напевно не знає. Жодної людини. Ні в штабі. Ніде. Позиції постійно переходять із рук до рук. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком Вагнера», – сказав він.

Солдат сказав, що станом на вечір вівторка неясно, яка частина міста утримується росіянами.

«Ніхто не може точно сказати, хто куди рушив і хто що тримає, бо ніхто точно не знає. У місті є величезна сіра зона, яку всі стверджують, що контролюють, але це просто марна реклама», – пояснив військовий.

Він додав, що українці втратили багато військовослужбовців у Соледарі, але лави постійно поповнюються.

«Особовий склад наших частин оновлено майже наполовину, більш-менш. Ми навіть не маємо часу запам’ятовувати позивні один одного [коли прибуває новий персонал]», – розповів солдат.

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  • 11.01.2023 07:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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