Ситуація критична, ніхто вже не рахує загиблих: що відбувається у Соледарі
У Соледарі будинки переходять з одних рук до інших
Ситуація в Соледарі є критичною, а кількість загиблих зараз настільки велика, що їх уже ніхто не рахує.
Про це CNN розповів солдат із 46-ї повітряно-мобільної бригади, яка веде боротьбу за утримання Соледара, відбиваючи атаки бойовиків ПВК “Вагнер”.
За його словами, будівлі щодня переходять з рук в руки, а військові не можуть встежити за числом загиблих.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Ніхто не скаже вам, скільки там убитих та поранених. Тому що ніхто напевно не знає. Жодної людини. Ні в штабі. Ніде. Позиції постійно переходять із рук до рук. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком Вагнера», – сказав він.
Солдат сказав, що станом на вечір вівторка неясно, яка частина міста утримується росіянами.
«Ніхто не може точно сказати, хто куди рушив і хто що тримає, бо ніхто точно не знає. У місті є величезна сіра зона, яку всі стверджують, що контролюють, але це просто марна реклама», – пояснив військовий.
Він додав, що українці втратили багато військовослужбовців у Соледарі, але лави постійно поповнюються.
«Особовий склад наших частин оновлено майже наполовину, більш-менш. Ми навіть не маємо часу запам’ятовувати позивні один одного [коли прибуває новий персонал]», – розповів солдат.
- 769
- 11.01.2023 07:51
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: