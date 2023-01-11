Розгортання авіагруп РФ у Білорусі пов’язане з навчаннями, а не з наступом, – британська розвідка

Хоча Росія містить велику кількість сил у Білорусі, вони переважно беруть участь у навчаннях, і навряд чи становлять наступальну загрозу.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Великобританії.

Там зазначили, що нове розгортання російських літаків у Білорусі, найімовірніше, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України.

Станом на 8 січня моніторингові групи зафіксували прибуття загалом 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52. Деякі літаки з маркуванням «Z» приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом.

Британські військові нагадали, що 8 січня 2023 року Міноборони Білорусі оголосило про спільні російсько-білоруські тактичні льотні навчання, які пройдуть у країні з 16 січня по 01 лютого 2023 року.