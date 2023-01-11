У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків

У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків

Не зможуть виїхати з Росії навіть обмежено придатні до військової служби

В РФ з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

В тексті зазначено наступне: “З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій “А”, “Б” і “В”.

Зазначається, що  можливість виїзду буде обмежено в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби.

Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки.

За даними розвідки, на екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.

  • 136
  • 11.01.2023 09:59
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:59
У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків
Світ
09:22
Розгортання авіагруп РФ у Білорусі пов’язане з навчаннями, а не з наступом, – британська розвідка
Світ
08:14
Індія може приєднатися до стелі цін на російську нафту
Україна
07:51
Ситуація критична, ніхто вже не рахує загиблих: що відбувається у Соледарі
Світ
19:12
Колишній головний ідеолог «Єдиної Росії» закликав готуватися до поразки у війні та розвалу держави
Світ
18:44
Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Україна
17:49
Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку: названі їхні цілі
Світ
17:20
Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу
Україна
15:29
Росія знизила інтенсивність артобстрілів на деяких ділянках фронту на 75% – CNN
Світ
15:08
Путін не попередив Сі Цзіньпіна про намір вторгнутися в Україну і втратив довіру
Україна
15:07
Чи дістанеться Мар’янське родовище вапняку Ахметову?
Світ
14:50
У Москві масштабна пожежа: вогонь охопив площу близько 2000 кв. м
Україна
12:31
Битва за Соледар: росіяни змушені замінювати розбитих вагнерівців регулярною армією
Україна
12:04
Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці
Світ
11:53
Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території
Світ
10:07
У Росії тривають проблеми з літаками: одразу дві НП за ранок
Світ
09:08
Розкритикованого Кадировим генерала Лапіна відправили керувати штабом
Світ
07:52
Естонія першою в ЄС має намір запустити механізм конфіскації активів РФ
Світ
07:25
Перший в історії запуск космічної ракети з Великобританії провалився через аномалію
Світ
06:38
США можуть передати Україні бойові машини Stryker
Україна
17:51
Росіяни почали потужний штурм Соледару, прямо зараз йдуть жорстокі бої, – Маляр
Світ
17:02
У Росії під Оренбургом згоріло наметове містечко мобілізованих
Світ
15:42
Великобританія може першою передати Україні танки Challenger 2
Світ
14:56
Росія воює з НАТО, рятуючи братський український народ, – секретар Ради безпеки РФ Патрушев
Україна
14:47
Створення облікового запису та ставки у букмекерській конторі Favbet

Головне

Світ
09:59
У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків
Світ
18:44
Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Україна
12:04
Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці
Світ
11:53
Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території
Світ
15:42
Великобританія може першою передати Україні танки Challenger 2
Світ
14:56
Росія воює з НАТО, рятуючи братський український народ, – секретар Ради безпеки РФ Патрушев
Україна
14:06
Росіяни пішли на штурм Соледару з різних напрямків
Світ
08:04
Заворушення у Бразилії: поліція очистила від протестувальників усі урядові будівлі, сотні заарештованих
Світ
20:04
Німеччина допустила постачання танків Leopard Україні
Україна
15:50
Відбувся перший цьогоріч обмін полоненими: Україна повернула ще 50 військових
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків
Світ
11.01.2023 09:59
ТОР
Розгортання авіагруп РФ у Білорусі пов’язане з навчаннями, а не з наступом, – британська розвідка
Світ
11.01.2023 09:22
ТОР
Індія може приєднатися до стелі цін на російську нафту
Світ
11.01.2023 08:14

Популярне

ТОР
Колишній головний ідеолог «Єдиної Росії» закликав готуватися до поразки у війні та розвалу держави
10.01.2023 19:12
ТОР
Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку: названі їхні цілі
10.01.2023 17:49
ТОР
Ситуація критична, ніхто вже не рахує загиблих: що відбувається у Соледарі
11.01.2023 07:51

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com