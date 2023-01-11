У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків

Не зможуть виїхати з Росії навіть обмежено придатні до військової служби

В РФ з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

В тексті зазначено наступне: “З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій “А”, “Б” і “В”.

Зазначається, що можливість виїзду буде обмежено в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби.

Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки.

За даними розвідки, на екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.