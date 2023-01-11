Росія продовжує палати: під Іркутськом масштабна пожежа на лісопереробному комплексі

Площа пожежі - близько 1000 кв. метрів

В Усть-Ілімську Іркутської області РФ вдень 11 січня спалахнула пожежа на місцевому лісопереробному комплексі.

Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на прес-службу ГУ МНС Росії з Іркутської області.

За інформацією пожежників, горить покрівля розташованих впритул залізобетонних будівель ремонтного цеху, магазину автозапчастин та цеху з розпилювання лісу.

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Постраждалих та загиблих немає.

За попередніми даними, площа пожежі близько тисячі квадратних метрів.

Гасіння ускладнюються відсутністю джерел протипожежного водопостачання, здійснюється підвіз води.