Росія продовжує палати: під Іркутськом масштабна пожежа на лісопереробному комплексі
Площа пожежі - близько 1000 кв. метрів
В Усть-Ілімську Іркутської області РФ вдень 11 січня спалахнула пожежа на місцевому лісопереробному комплексі.
Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на прес-службу ГУ МНС Росії з Іркутської області.
За інформацією пожежників, горить покрівля розташованих впритул залізобетонних будівель ремонтного цеху, магазину автозапчастин та цеху з розпилювання лісу.
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Постраждалих та загиблих немає.
За попередніми даними, площа пожежі близько тисячі квадратних метрів.
Гасіння ускладнюються відсутністю джерел протипожежного водопостачання, здійснюється підвіз води.
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- 11.01.2023 10:33
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