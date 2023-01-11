У Білорусі створили аналог ПВК “Вагнер” та готують його до війни

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ЧОП "ГардСервіс", якому Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю, готується до участі у війні в Україні

Білоруське охоронне підприємство "ГардСервіс", якому самопроголошений президент Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю, готується до участі у військових діях.

Про це повідомило DW із посиланням на представника Об’єднаного перехідного кабінету опозиції з оборони та нацбезпеки Валерія Сахащика.

Він стверджує, що співробітники “ГардСервіс” проходять навчання на кількох білоруських полігонах.

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Останнім часом чисельність співробітників ЧОП значно зросла. Сахащик припускає, що зараз їх може бути понад тисячу людей.

«Підготовка та набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили за рахунок офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів, які служили у силах спеціальних операцій та у спецпідрозділах силових відомств Білорусі», – розповів він.

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  • 11.01.2023 12:10
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