Росія та Україна погодили черговий обмін полоненими

Домовленість було досягнуто в Анкарі, де відбувається міжнародна конференція омбудсменів

Домовленість про черговий обмін полоненими між Україною та Росією було досягнуто в Анкарі, де відбувається міжнародна конференція омбудсменів.

Про це повідомив Bild.

Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Лубінцем заявила, що йдеться про обмін 40 військовополоненими.

За словами українського омбудсмена, під час переговорів сторонам також вдалося обговорити широкий спектр гуманітарних проблем та питань, пов’язаних з наданням правозахисної допомоги росіянам та українцям.