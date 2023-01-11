Ремонт кондиціонера та усунення проблеми

Ремонт кондиціонера та усунення проблеми
Сучасні кондиціонери – досить складні побутові прилади для забезпечення довгострокової та ефективної роботи яких потрібне професійне сервісне обслуговування.

Не намагайтеся ремонтувати їх самостійно або залучати сумнівних майстрів – подібний ремонт кондиціонера не усуне незручності, що виникли, а, швидше за все, призведе до додаткових фінансових витрат. Навіть якщо поломка здається незначною, вона може призвести до виходу з ладу дорогих агрегатів.

Виклик майстра необхідний:

• Кондиціонер перестав гріти або охолоджувати приміщення. Це може бути пов’язано з недостатньою кількістю фріону, засміченням фільтрів і повітроводів, дефектами крильчатки, випарника та ін. Після повної діагностики майстер робить необхідний ремонт, дозаправку або чищення кондиціонера;

• Кондиціонер мимовільно вимикається. Фахівець перевіряє плату керування, вентилятор внутрішнього блоку, конденсатори, температурні датчики тощо;

• Некоректний звук, шум працюючого кондиціонера;

• Неприємний запах, що виникає під час увімкненого обладнання. У цьому випадку, крім чищення системи, спеціаліст проводить дезінфекцію внутрішнього блоку кондиціонера;

• При нагріванні компресора;

• При обмерзанні зовнішнього блоку або кріпильних деталей;

• Посилене виробництво конденсату внутрішнім блоком;

• Система не вмикається, навіть після заміни батарейки в пульті;

• Пульт показує піктограми, що свідчать про несправність, або відображається код помилки;

• Забезпечує захист кондиціонера.

Найбільш правильне рішення за будь-якої несправності кондиціонера – телефонуйте нам, ми працюємо в Києві та Київській області! Алгоритм дії наших спеціалістів:

• Проведення діагностики – різні поломки можуть мати схожі симптоми. Повна та ретельна діагностика допоможе виявити не тільки явну поломку, а й приховані дефекти на початковій стадії;

• Виявлення проблеми та причин, що спричинили поломку;

• Ремонт та усунення проблеми.

Багато несправностей можна усунути лише заміною пошкоджених вузлів або деталей. Доцільність заміни кількох деталей чи цілого вузла визначає фахівець, з вартості комплектуючих. Фінальна вартість ремонту залежить від:

• Модель та марка техніки. Для ремонту та відновлення ми використовуємо лише оригінальні запчастини, а вони від різних виробників сильно відрізняються за ціною;

• Складність поломки та трудомісткості на її усунення. Наприклад, заміна компресора коштує дорожче, ніж заміна запобіжника;

• Кількості деталей, які потребують заміни та обсягу робіт.

Ремонт кондиціонера може виконуватись як у нашому сервісному центрі, так і на місці. Швидкий ремонт (ремонт дренажної системи, заміна запобіжника, конденсатора тощо) виконується протягом кількох годин і проводиться безпосередньо на місці установки системи. У сервісному центрі фахівці виготовляють довгостроковий ремонт, що вимагає застосування спеціального обладнання та пристроїв. Залежно від серйозності поломки він може зайняти 5-7 днів.

Источник: Власти.нет

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  • 11.01.2023 14:26

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