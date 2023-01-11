Ремонт кондиціонера та усунення проблеми
Сучасні кондиціонери – досить складні побутові прилади для забезпечення довгострокової та ефективної роботи яких потрібне професійне сервісне обслуговування.
Не намагайтеся ремонтувати їх самостійно або залучати сумнівних майстрів – подібний ремонт кондиціонера не усуне незручності, що виникли, а, швидше за все, призведе до додаткових фінансових витрат. Навіть якщо поломка здається незначною, вона може призвести до виходу з ладу дорогих агрегатів.
Виклик майстра необхідний:
• Кондиціонер перестав гріти або охолоджувати приміщення. Це може бути пов’язано з недостатньою кількістю фріону, засміченням фільтрів і повітроводів, дефектами крильчатки, випарника та ін. Після повної діагностики майстер робить необхідний ремонт, дозаправку або чищення кондиціонера;
• Кондиціонер мимовільно вимикається. Фахівець перевіряє плату керування, вентилятор внутрішнього блоку, конденсатори, температурні датчики тощо;
• Некоректний звук, шум працюючого кондиціонера;
• Неприємний запах, що виникає під час увімкненого обладнання. У цьому випадку, крім чищення системи, спеціаліст проводить дезінфекцію внутрішнього блоку кондиціонера;
• При нагріванні компресора;
• При обмерзанні зовнішнього блоку або кріпильних деталей;
• Посилене виробництво конденсату внутрішнім блоком;
• Система не вмикається, навіть після заміни батарейки в пульті;
• Пульт показує піктограми, що свідчать про несправність, або відображається код помилки;
• Забезпечує захист кондиціонера.
Найбільш правильне рішення за будь-якої несправності кондиціонера – телефонуйте нам, ми працюємо в Києві та Київській області! Алгоритм дії наших спеціалістів:
• Проведення діагностики – різні поломки можуть мати схожі симптоми. Повна та ретельна діагностика допоможе виявити не тільки явну поломку, а й приховані дефекти на початковій стадії;
• Виявлення проблеми та причин, що спричинили поломку;
• Ремонт та усунення проблеми.
Багато несправностей можна усунути лише заміною пошкоджених вузлів або деталей. Доцільність заміни кількох деталей чи цілого вузла визначає фахівець, з вартості комплектуючих. Фінальна вартість ремонту залежить від:
• Модель та марка техніки. Для ремонту та відновлення ми використовуємо лише оригінальні запчастини, а вони від різних виробників сильно відрізняються за ціною;
• Складність поломки та трудомісткості на її усунення. Наприклад, заміна компресора коштує дорожче, ніж заміна запобіжника;
• Кількості деталей, які потребують заміни та обсягу робіт.
Ремонт кондиціонера може виконуватись як у нашому сервісному центрі, так і на місці. Швидкий ремонт (ремонт дренажної системи, заміна запобіжника, конденсатора тощо) виконується протягом кількох годин і проводиться безпосередньо на місці установки системи. У сервісному центрі фахівці виготовляють довгостроковий ремонт, що вимагає застосування спеціального обладнання та пристроїв. Залежно від серйозності поломки він може зайняти 5-7 днів.
Источник: Власти.нет
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- 11.01.2023 14:26
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