Польща передасть Україні роту танків Leopar
Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та лідером Литви Гітанасом Науседою у Львові.
«Ми ухвалили рішення, що така підтримка з польської сторони буде надана Україні. Буде передана рота танків Leopard у рамках міжнародної коаліції», – сказав він.
Зазвичай танкова рота – це три взводи по три танки плюс один танк командира роти. Усього 10 танків.
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- 11.01.2023 16:13
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