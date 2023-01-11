Польща передасть Україні роту танків Leopar

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та лідером Литви Гітанасом Науседою у Львові.

«Ми ухвалили рішення, що така підтримка з польської сторони буде надана Україні. Буде передана рота танків Leopard у рамках міжнародної коаліції», – сказав він.

Зазвичай танкова рота – це три взводи по три танки плюс один танк командира роти. Усього 10 танків.