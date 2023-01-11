У Росії заявили про можливу «велику війну» і нестачу резервістів

У Росії заявили про можливу «велику війну» і нестачу резервістів

Росіян готують до "великої війни" і тотальної мобілізації

У комітеті Держдуми з оборони заявили про нестачу резервістів на випадок «масштабної війни» та натякнули на необхідність проведення тотальної мобілізації.

Про необхідність збільшення мобілізаційного резерву заявив РБК голова комітету генерал-полковник Андрій Картаполов.

За його словами, існуючий мобілізаційний резерв «відповідає запитам» держави, проте якщо розпочнеться «масштабна війна», обійтися їм буде неможливо.

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Раніше член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Андрій Гурулєв закликав нарощувати мобілізаційний резерв «на випадок втручання Польщі» та щоб стримати НАТО від втручання в український конфлікт.

«Це називається стратегічне стримування. Наявність готового мобілізаційного ресурсу, який будь-якої хвилини можна поставити під рушницю, може стримати країни НАТО від прямого втручання в український конфлікт», — заявив він.

Депутат підкреслив, що «це треба займатися дуже серйозно» вже сьогодні і для цього в Росії «все є».

На його думку, головкоми сухопутних військ, ВМС, ВКС «мають очолити навчання мобілізаційного ресурсу», хай і «опосередковано». Гурулєв зазначив, що в країні є полігони, де можна навчатися, є місця для проживання, харчування та обслуговування техніки.

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  • 11.01.2023 16:55
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