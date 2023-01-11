Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ

Україна витрачає в боях за Бахмут і Соледар сили, необхідні для запланованого весняного наступ

У боях за Бахмут і Соледар Україна зазнає не менших втрат, ніж Росія, виснажуючи найбільш боєздатні сили, які могли бути задіяні при весняному наступі.

Про це написала The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що Україна зазнає великих втрат на фронті в районі Бахмута і Соледара, швидко виснажуючи сили кількох бригад, відправлених туди як підкріплення минулого місяця.

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Також у публікації згадали заяву власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що його мета в районі Бахмута – не стільки захопити саме місто, скільки знищити найбільш боєздатні сили України.

«Західні і деякі українські офіційні особи, військові та аналітики все більше переймаються тим, що Київ дозволив втягнути себе в битву за Бахмут на умовах Росії, втрачаючи сили, необхідні для запланованого весняного наступу, завзято чіпляючись за місто з обмеженими стратегічними можливостями» , – сказано у матеріалі.

Також видання зазначає, що деякі з них говорять про можливу доцільність відступити на новий рубіж оборони на висотах на захід від Бахмута, поки такий відхід ще можна організувати скоординовано, зберігши боєздатність українських військових.

«Це не я, це цар Леонід придумав, що боротися з ворогом треба на вигідній для вас місцевості. Поки що курс обміну наших життів на їхні життя на користь росіян. Якщо так продовжуватиметься, ми можемо закінчитися», — сказав один український військовий у Бахмуті, маючи на увазі правителя Спарти, який бився з Перською імперією при Фермопілах.