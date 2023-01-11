Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ

Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ

Україна витрачає в боях за Бахмут і Соледар сили, необхідні для запланованого весняного наступ

У боях за Бахмут і Соледар Україна зазнає не менших втрат, ніж Росія, виснажуючи найбільш боєздатні сили, які могли бути задіяні при весняному наступі.

Про це написала The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що Україна зазнає великих втрат на фронті в районі Бахмута і Соледара, швидко виснажуючи сили кількох бригад, відправлених туди як підкріплення минулого місяця.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також у публікації згадали заяву власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що його мета в районі Бахмута – не стільки захопити саме місто, скільки знищити найбільш боєздатні сили України.

«Західні і деякі українські офіційні особи, військові та аналітики все більше переймаються тим, що Київ дозволив втягнути себе в битву за Бахмут на умовах Росії, втрачаючи сили, необхідні для запланованого весняного наступу, завзято чіпляючись за місто з обмеженими стратегічними можливостями» , – сказано у матеріалі.

Також видання зазначає, що деякі з них говорять про можливу доцільність відступити на новий рубіж оборони на висотах на захід від Бахмута, поки такий відхід ще можна організувати скоординовано, зберігши боєздатність українських військових.

«Це не я, це цар Леонід придумав, що боротися з ворогом треба на вигідній для вас місцевості. Поки що курс обміну наших життів на їхні життя на користь росіян. Якщо так продовжуватиметься, ми можемо закінчитися», — сказав один український військовий у Бахмуті, маючи на увазі правителя Спарти, який бився з Перською імперією при Фермопілах.

  • 20
  • 11.01.2023 18:27
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
18:27
Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ
Світ
17:46
Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ
Світ
17:26
Великобританія заявила, що передасть Україні танки
Світ
16:55
У Росії заявили про можливу «велику війну» і нестачу резервістів
Світ
16:13
Польща передасть Україні роту танків Leopar
Україна
15:37
Росіяни замінюють свої підрозділи в Соледарі через значні втрати
Світ
14:30
Навчених мобиків з Білорусі перекидають на Луганський напрямок
Світ
14:26
Ремонт кондиціонера та усунення проблеми
Світ
14:01
У Кабулі перед будівлею МЗС Афганістану прогримів вибух: є загиблі та поранені
Україна
13:38
Росія та Україна погодили черговий обмін полоненими
Україна
12:24
Міноборони РФ не підтвердило взяття Соледара: кажуть, точаться бої
Світ
12:10
У Білорусі створили аналог ПВК “Вагнер” та готують його до війни
Світ
10:33
Росія продовжує палати: під Іркутськом масштабна пожежа на лісопереробному комплексі
Світ
09:59
У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків
Світ
09:22
Розгортання авіагруп РФ у Білорусі пов’язане з навчаннями, а не з наступом, – британська розвідка
Світ
08:14
Індія може приєднатися до стелі цін на російську нафту
Україна
07:51
Ситуація критична, ніхто вже не рахує загиблих: що відбувається у Соледарі
Світ
19:12
Колишній головний ідеолог «Єдиної Росії» закликав готуватися до поразки у війні та розвалу держави
Світ
18:44
Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Україна
17:49
Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку: названі їхні цілі
Світ
17:20
Перший підпал військкомату в РФ у 2023 році: у Братську затримано співробітника місцевого телеканалу
Україна
15:29
Росія знизила інтенсивність артобстрілів на деяких ділянках фронту на 75% – CNN
Світ
15:08
Путін не попередив Сі Цзіньпіна про намір вторгнутися в Україну і втратив довіру
Україна
15:07
Чи дістанеться Мар’янське родовище вапняку Ахметову?
Світ
14:50
У Москві масштабна пожежа: вогонь охопив площу близько 2000 кв. м

Головне

Україна
18:27
Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ
Світ
17:46
Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ
Світ
16:13
Польща передасть Україні роту танків Leopar
Україна
15:37
Росіяни замінюють свої підрозділи в Соледарі через значні втрати
Україна
13:38
Росія та Україна погодили черговий обмін полоненими
Україна
12:24
Міноборони РФ не підтвердило взяття Соледара: кажуть, точаться бої
Світ
09:59
У Росії закрили кордони на виїзд для всіх чоловіків
Світ
18:44
Туреччина підтримала «формулу миру» Зеленського
Україна
12:04
Сили оборони знищили російський катер: стали відомі подробиці
Світ
11:53
Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Бої за Соледар і Бахмут виснажують найбоєздатніші сили ЗСУ – WSJ
Україна
11.01.2023 18:27
ТОР
Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ
Світ
11.01.2023 17:46
ТОР
Великобританія заявила, що передасть Україні танки
Світ
11.01.2023 17:26

Популярне

ТОР
Колишній головний ідеолог «Єдиної Росії» закликав готуватися до поразки у війні та розвалу держави
10.01.2023 19:12
ТОР
Ситуація критична, ніхто вже не рахує загиблих: що відбувається у Соледарі
11.01.2023 07:51
ТОР
Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку: названі їхні цілі
10.01.2023 17:49

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com