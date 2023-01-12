Росіяни вночі нанесли ракетний удар по Запоріжжю

В результаті удару ніхто з людей не постраждав

Вночі 12 січня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, пошкоджено об'єкти інфраструктури і будинки.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, на місці «прильоту» виникла пожежа.

Крім того, в результаті обстрілу зазнали ушкоджень мирні будинки.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також удар по областному центру підтвердив голова ОВА Олександр Старух.

“Обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби. За попередніми даними, всі люди цілі. Також виявлено уламок ворожої ракети”, – написав він у Telegram.