Під Соледаром ліквідовано понад сотню окупантів разом
На ураження ворога було скеровано артилерію
В районі Соледару українські захисники виявили та знищили скупчення військ окупантів.
Про це повідомили в Генштабі.
Там зазначили, що це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників.
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Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».
В результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків.
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- 12.01.2023 07:57
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