Під Соледаром ліквідовано понад сотню окупантів разом

На ураження ворога було скеровано артилерію

В районі Соледару українські захисники виявили та знищили скупчення військ окупантів.

Про це повідомили в Генштабі.

Там зазначили, що це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників.

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Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».

В результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків.

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