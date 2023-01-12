У Москві вночі горів трирівневий буксир «Адлер»

Причини загоряння буксиру наразі невідомі

У Москві в ніч на 12 січня біля 16 причалу Північного річкового вокзалу спалахнув транспортний буксир "Адлер".

Про це повідомила Московська міжрегіональна транспортна прокуратура.

Займання сталося у машинному відділенні на площі 25 кв. м.

«Відбувається спалах у машинному відділенні буксиру «Адлер», трирівневого на площі 25 квадратних метрів… О 06:08 пожежу повністю ліквідували», – йдеться у повідомленні МНС столиці РФ.

Інформація про постраждалих до служб не надходила.

За попередніми даними, судно проводило роботи з облаштування понтонів басейнової зони 17-го причалу.

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