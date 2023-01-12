Росія готується до нової масованої атаки на Україну

Росія готується до нової масованої атаки на Україну

Ймовірно, днями Росія завдасть нового масованого удару

Росія готується найближчим часом повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі ТРК «Київ».

За її словами ймовірно, така атака готується, тому що періодичність підготовки військ окупантів складає саме 10-14 днів.

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Гуменюк також відзначила і підвищення активності розвідувальних літальних апаратів РФ.

“Оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, і їм вона до вподоби – цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак. І, можливо, вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і дрони-камікадзе», – сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що у ворога запас ракет уже переходить межу недоторканного запасу, тому вони можуть застосовувати «мішані практики».

Крім того, росіянам не дає спокою якість роботи української протиповітряної оборони, тому вони намагаються використовувати «хвилеподібну тактику», щоб виявляти позиції ППО і їх атакувати також.

  • 12
  • 12.01.2023 11:41
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