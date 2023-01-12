Росія хоче захопити всю Донецьку область, а потім узятися за Запорізьку, – Генштаб
Громов розкрив найближчі плани росіян
Російські війська намагатимуться захопити всю територію Донецької області, а після цього візьмуться за Запорізьку область.
Про це заявив на брифінгу 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
«Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області», – сказав він.
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Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил – зокрема
збільшення загальної чисельності до півтора мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій.
У Генштабі вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля продовжувати окупацію українських територій.
«Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України», – підсумував Громов.
Також у Генштабі припускають імовірність нових ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.
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- 12.01.2023 12:49
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