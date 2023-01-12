У 2023 році Путіна змусять призначити наступника: еліти не вірять йому і бояться Пригожина

У 2023 році Путіна змусять призначити наступника: еліти не вірять йому і бояться Пригожина

Для російського держапарату Путін вже не є гарантом стабільності

На тлі поразок та падіння популярності війни президент РФ Володимир Путін може відмовитися від усієї повноти влади та не висувати свою кандидатуру на виборах 2024 року.

Таку думку висловив екс-спічрайтер Путіна, політолог Аббас Галлямов у програмі «Воздух».

«Дивлячись на Пригожина, держапарат перестає цінувати Путіна як гаранта стабільності. Вони сидять та бояться, що за ними прийдуть. Кувалду вони сприймають на свій рахунок», – сказав Галлямов.

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На його думку, навіть якщо Путін вирішить переобиратися ще раз, на тлі всього, що відбувається, він може не виграти вибори. А спроби їх фальсифікації можуть призвести до «помаранчевої революції» — такі події зазвичай і відбуваються за підсумками нечесних виборів.

«Якщо Путін піде і висуне Собяніна, Мішустіна, Козака — когось із технократів, які не брали участі у війні, такі люди можуть реально виграти вибори. Так, потім їм доведеться домовлятися з Україною, із Заходом розкручувати гайки всередині системи», — вважає політолог.

«Для Путіна це непоганий варіант порівняно з варіантом умовного Чаушеску чи Каддафі. Принаймні у Путіна будуть гарантії особистої безпеки, він довічний сенатор. Отримає можливість спокійно закінчити свої дні у палаці в Геленджику», — резюмував Галлямов.

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  • 12.01.2023 15:04
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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