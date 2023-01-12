Один із населених пунктів “відрізали” від Бєлгородської області засічною межею

Один із населених пунктів “відрізали” від Бєлгородської області засічною межею
Житель Бєлгородської області Сергій Єрмаков поскаржився губернатору регіону В'ячеславу Гладкову, що один із населених пунктів залишився «на передку» під час будівництва “засічної межі”.

Про це повідомила Медуза. Назва населеного пункту не повідомляється.

Бєлгородський губернатор заявив, що оборонна лінія будується за погодженням з Міноборони РФ, а оперативна ситуація не дозволяє звести межу безпосередньо на кордоні з Україною.

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«Знаходження окремих населених пунктів чи господарств попереду чи позаду межі не говорить про те, що хтось когось кинув або [хтось] не захищений… Вона потрібна для того, щоб протверезити тих наших ворогів, які замислять щось погане . Сподіваюся, цього не станеться», – сказав Гладков.

Як повідомляли Vlasti, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про початок будівництва т.зв. засічної межі – лінії оборонних споруд на кордоні з Україною.

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  • 12.01.2023 16:31
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