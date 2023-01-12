Молдова заявила про безглуздість перебування у СНД
У Кишиневі аналізують доцільність перебування у СНД
Молдова з початку війни РФ в Україні не бере участі у зустрічах на рівні Співдружності незалежних держав і не бачить у СНД процесів, які б її цікавили.
Як повідомило DW, про це заявив глава МЗС Молдови Ніку Попеску.
За його словами, від початку російської агресії в Україні представники Молдови не беруть участі у зустрічах на рівні СНД. Нині у Кишиневі аналізують доцільність перебування у співдружності.
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«Організація (СНД. – Ред.) згодом – все менш релевантна», – підкреслив Попеску.
Глава міністерства зазначив, що зона вільної торгівлі для Кишинева не працює, щодо доступу товарів є проблеми з 2006 року, існують також торгові обмеження щодо експорту.
Попеску уточнив, що на нинішньому етапі Молдова досить сильно інтегрована до ряду сегментів ЄС, наприклад у сферу торгівлі. Дві третини експорту йде до ЄС і економічно Молдова більш інтегрована до Євросоюзу, ніж Грузія чи Україна.
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- 12.01.2023 17:56
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