Молдова заявила про безглуздість перебування у СНД

У Кишиневі аналізують доцільність перебування у СНД

Молдова з початку війни РФ в Україні не бере участі у зустрічах на рівні Співдружності незалежних держав і не бачить у СНД процесів, які б її цікавили.

Як повідомило DW, про це заявив глава МЗС Молдови Ніку Попеску.

За його словами, від початку російської агресії в Україні представники Молдови не беруть участі у зустрічах на рівні СНД. Нині у Кишиневі аналізують доцільність перебування у співдружності.

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«Організація (СНД. – Ред.) згодом – все менш релевантна», – підкреслив Попеску.

Глава міністерства зазначив, що зона вільної торгівлі для Кишинева не працює, щодо доступу товарів є проблеми з 2006 року, існують також торгові обмеження щодо експорту.

Попеску уточнив, що на нинішньому етапі Молдова досить сильно інтегрована до ряду сегментів ЄС, наприклад у сферу торгівлі. Дві третини експорту йде до ЄС і економічно Молдова більш інтегрована до Євросоюзу, ніж Грузія чи Україна.