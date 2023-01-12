У російському Красноярську масштабно горіли склади біля вагонного депо

У російському Красноярську масштабно горіли склади біля вагонного депо
У російському Красноярську на вулиці Ломоносова спалахнула пожежа у складських приміщеннях поряд із вагонним депо.

Про це повідомили у крайовому закладі МНС Росії.

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Спочатку площа пожежі складала 300 квадратних метрів, але швидко зросла до 1000 метрів.

За попередніми даними, постраждалих немає. Із вогнем борються 69 співробітників МНС, працює 25 одиниць техніки.

Вогонь вдалося приборкати близько опівночі за місцевим часом (19:00 за київським).

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  • 12.01.2023 19:50
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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